نیرو‌های امنیتی پاکستان در عملیاتی در نزدیکی شهر قلات در ایالت بلوچستان، محل فعالیت تروریست‌ها را هدف قرار دادند که در جریان آن پنج تروریست کشته و ۲۳ فرد ربوده شده آزاد شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: تروریست‌ها در این منطقه محلی برای متوقف کردن اجباری خودرو‌ها و مسافران ایجاد کرده بودند و از آن برای ربودن افراد، اخاذی و سرقت خودرو‌ها استفاده می‌کردند.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های امنیتی با اقدام به موقع، محل فعالیت تروریست‌ها را پاکسازی و ۲۳ فرد ربوده شده را به سلامت آزاد کردند.

در جریان این عملیات ۶ دستگاه کامیون، سه دستگاه اتوبوس و دو دستگاه خودرو نیز کشف و ضبط شد، همچنین مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره نیز از این محل به دست آمد.

ارتش پاکستان اعلام کرد: عملیات پاکسازی منطقه و اقدامات علیه تروریست‌ها همچنان ادامه دارد.