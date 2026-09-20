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نیروهای امنیتی پاکستان در عملیاتی در نزدیکی شهر قلات در ایالت بلوچستان، محل فعالیت تروریستها را هدف قرار دادند که در جریان آن پنج تروریست کشته و ۲۳ فرد ربوده شده آزاد شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: تروریستها در این منطقه محلی برای متوقف کردن اجباری خودروها و مسافران ایجاد کرده بودند و از آن برای ربودن افراد، اخاذی و سرقت خودروها استفاده میکردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با اقدام به موقع، محل فعالیت تروریستها را پاکسازی و ۲۳ فرد ربوده شده را به سلامت آزاد کردند.
در جریان این عملیات ۶ دستگاه کامیون، سه دستگاه اتوبوس و دو دستگاه خودرو نیز کشف و ضبط شد، همچنین مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره نیز از این محل به دست آمد.
ارتش پاکستان اعلام کرد: عملیات پاکسازی منطقه و اقدامات علیه تروریستها همچنان ادامه دارد.