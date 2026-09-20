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مدیرکل آموزشوپرورش گلستان در گردهمایی مدیران مدارس دوره ابتدایی غرب استان، از آغاز مدرسه برای سیویک هزار و چهارصد کلاساولی در این استان، در سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، قدرتاله نظری گفت: در قالب طرح مهر، سنجش این نوآموزان، صددرصدی و ثبتنام حدود ۳۰ هزار نفر از آنها نیز انجام شدهاست.
وی با اعلام اینکه وِفق تصمیمات ملی و تاکید وزیر، جریان آموزش از اول مهر، صددرصد حضوری آغاز میشود، افزود: بر همین اساس، قرار است تحت هر شرایطی، آموزش به صورت حضوری ادامه یابد.
نظری گفت: دانشآموزان در همه مقاطع کلاسبندی و ابلاغ معلمها هم انجام شدهاست. امسال کلاس بدون معلم نخواهیمداشت.
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد دانشآموزان جهت ثبتنام کتابهای درسی، اقدام کردهاند، افزود: بقیه برای ثبتنام باید حضوری به مدارس مراجعه کنند.