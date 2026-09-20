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رئیس مؤسسه ISC گفت: نظام رتبهبندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبهبندیهای جهانی است که در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر شد. این نظام رتبه بندی از سال ۲۰۱۶ رتبهبندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را نیز منتشر نمود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمدمهدی علویانمهر رئیس مؤسسه ISC گفت: نظام رتبهبندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبهبندیهای جهانی است که در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر شد. این نظام رتبه بندی از سال ۲۰۱۶ رتبهبندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را نیز منتشر نمود.
نظام رتبهبندی شانگهای در سال ۲۰۲۶ میلادی برای دهمین سال متوالی، رتبهبندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را منتشر کرده است. در سال ۲۰۲۶ اسامی بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه از ۱۰۰ کشور جهان در فهرست نهایی این رتبهبندی قرار گرفته است.
علویانمهر درباره جایگاه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۶ اظهار داشت: دانشگاه های ایران توانسته اند در ۳۳ رشته از ۵۷ رشته موضوعی این نظام، حضور داشته باشند و در مجموع در ۱۱۴ رشته محل، موفق به کسب رتبه شوند. این آمار در جدول 1 به تفکیک حوزه های موضوعی نشان داده شده است.
جایگاه دانشگاه های ایران در این نظام رتبه بندی به تفکیک حوزه های موضوعی در جداول 2 تا 6 قابل مشاهده است.
نظام رتبهبندی شانگهای دانشگاه های جهان را در 57 رشته در قالب ۵ حوزه کلی رتبه بندی می نماید. حوزه های کلی موضوعی و رشته های هر کدام در جدول 7 قابل مشاهده می باشد.
روش شناسی نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای 2026
نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2026 از شاخص های عینی دانشگاهی و دادههای شخص ثالث برای اندازهگیری عملکرد دانشگاههای جهان در موضوعات مختلف استفاده میکند. این شاخصها در 5 دسته معیار اصلی شامل اعضای هیات علمی در کلاس جهانی، برونداد در کلاس جهانی، پژوهش های با کیفیت، تاثیر پژوهشی و همکاری بینالمللی قرار می گیرند. هر کدام از این معیارها دارای شاخص های متفاتی هستند که جمعاً در 9 شاخص ارزیابی می شوند. معیار اعضای هیات علمی در کلاس جهانی شامل چهار شاخص است: برندگان جوایز بین المللی، پژوهشگران پر استناد، سردبیران ارشد مجلات بین المللی دانشگاهی و رهبری سازمان بین المللی دانشگاهی. معیار اصلی برونداد در کلاس جهانی شامل مقالات نشریات برتر و جوایز دانشگاهی بین المللی می باشد، پژوهش های با کیفیت شامل مقالات نشریات Q1 است، معیار تاثیر پژوهشی تاثیر استنادی نرمال شده مقالات و معیار همکاری بین المللی، مقالات دارای همکاری بین المللی را در بر می گیرد.
فهرست مجلات برتر، جوایز دانشگاهی بینالمللی و سازمانهای دانشگاهی کلیدی بر اساس نظرسنجی تعالی تحصیلی (AES) انجام شده توسط رتبهبندی شانگهای می باشد.
هر یک از این شاخص ها با وزن های متفاوتی برای رشته های مختلف مورد محاسبه قرار می گیرد. شاخص های این رتبه بندی در جدول 8 آورده شده است