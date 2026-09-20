منازل شهدا، موجب تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میشود
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل عذرا البرزی، مادر شهید حسین عطاران قمی از شهدای دوران دفاع مقدس، با وی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ رضایی در این دیدار با تجلیل از صبر، استقامت و بزرگواری مادران شهدا، آنان را از استوارترین یادگاران فرهنگ ایثار و شهادت دانست و بر ضرورت توجه ویژه به مسائل، نیازها و ارائه خدمات شایسته به این عزیزان تأکید کرد.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین با اشاره به حرمت و جایگاه معنوی منازل خانوادههای معظم شهدا افزود: خانه شهید تنها یک مکان و محل سکونت نیست؛ خانهای است که در آن فرزندی برای دفاع از عزت و امنیت این سرزمین تربیت شده و از همین رو، منزل شهدا را میتوان عبادتگاه فرهنگ ایثار و شهادت دانست؛ مکانی که هر گوشه آن یادآور تربیت نسلی از انسانهای مؤمن، فداکار و از خودگذشته است.
در این دیدار، مادر شهید حسین عطاران قمی نیز ضمن بیان خاطراتی از فرزند شهید خود، درباره مسائل و دغدغههای خانواده گفتوگو کرد و رضایی بر پیگیری موضوعات مطرحشده و استمرار ارتباط و رسیدگی به خانوادههای شهدا تأکید کرد.
منازل شهدا، موجب تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میشود منازل شهدا، موجب تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میشود منازل شهدا، موجب تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میشود منازل شهدا، موجب تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میشود