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محمدباقر الفت در آیین تجلیل از کارکنان نمونه قضایی و اداری کشوری که در قزوین برگزار شد، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، معرفی کارکنان خوشاخلاق و امین به عنوان الگو و تقویت فرهنگ احترام در سازمانها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر الفت در آیین تجلیل از کارکنان نمونه قضایی و اداری کشوری که در قزوین برگزار شد، با اشاره به اینکه سازمانها علاوه بر نظام تشویق و تنبیه، نیازمند تکریم افراد تأثیرگذار و خوشاخلاق هستند، اظهار کرد: هدف از این کار معرفی اخلاق حرفهای به سایر کارکنان و افزایش رضایتمندی مردم است.
وی با اشاره به انتظار مقام معظم رهبری برای تکریم بیشتر مراجعان، گفت: با وجود برگزاری دورههای آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت، کارگاهها و جلسات متعدد، انتظارات عمومی از عملکرد دستگاه قضایی هنوز به طور کامل برآورده نشده و باید فضای تکریم را پررنگتر کرد.
الفت با تأکید بر اینکه دستگاه قضا برای خدمت به مردم و حل اختلافات آنان است، نه حکومت کردن بر آنان، افزود: مردم با اعتماد به تدبیر، علم و اخلاق حرفهای کارکنان به دستگاه قضا مراجعه میکنند تا مشکلاتشان حل شود؛ بنابراین برخورد کریمانه و پاسخگویی مناسب ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: سازمانهایی که کارکنان خوشاخلاق، امین و پاکدست دارند، سرمایه بزرگی در اختیار دارند و باید این الگوها به سایر کارکنان معرفی شوند تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع و رضایت مردمی در دستگاه قضایی ارتقا یابد.