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بیستمین نشست علمی «کافنا گپ» با عنوان «استاندارد؛ علمِ زندگی بهتر»، ۳۰ شهریور بهصورت برخط برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست با همکاری معاونت فرهنگی، ادارهکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان ملی استاندارد ایران، با موضوع «استاندارد و مدیریت انرژی؛ از شناخت استاندارد تا مصرف بهینه انرژی» از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
لادن رشیدی، استاد تمام و عضو هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد، مدیرکل دفتر ارزیابی نرخ کیفیت، توسعه و ترویج استاندارد و دارای دکترای مهندسی شیمی با گرایش بیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس و شیرزاد حسنبگی، سرپرست گروه پژوهشی انرژی و رئیس آزمایشگاه مرجع برق و الکترونیک پژوهشگاه استاندارد، سخنرانان این نشست هستند.نام لادن رشیدی بر اساس شاخصهای استنادی در فهرست دو درصد برتر دانشمندان جهان در سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
در این برنامه، مفهوم استاندارد، نشانهای مختلف استاندارد، وظایف سازمان ملی استاندارد ایران و نقش استاندارد در زندگی روزمره بررسی میشود.
همچنین سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO ۵۰۰۰۱، برچسب انرژی و اهمیت آن در انتخاب و استفاده صحیح از تجهیزات و وسایل انرژیبر از دیگر موضوعهای بیستمین نشست «کافنا گپ» است.
این نشست ویژه اعضا و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهصورت برخط در بستر اسکایروم به نشانی skyroom.online/ch/kanoonp/kafna برگزار میشود.
سلسلهنشستهای «کافنا گپ» از سوی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا) با هدف ارتقای دانش تخصصی، آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم علمی و فناوری و اشتراکگذاری تجربههای علمی در حوزههای مختلف برگزار میشود.