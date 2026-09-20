به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات فنی و پلیسی، اطلاعاتی درباره فعالیت یک انبار در محدوده عبدل‌آباد و نگهداری و توزیع لوازم یدکی قاچاق به دست آوردند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تکمیل بررسی‌های تخصصی، محل مورد نظر شناسایی و موضوع در دستور کار تیم عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شده و در بازرسی از این انبار، محموله بزرگی از لوازم یدکی قاچاق را کشف کردند.

این مقام انتظامی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد کالا‌های مکشوفه قاچاق بوده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی برای نگهداری و عرضه هستند.

افشاری ادامه داد: در مجموع ۲۵ هزار و ۱۵۲ قلم انواع لوازم یدکی قاچاق در این عملیات کشف و توقیف شد.



وی با اشاره به ارزش بالای محموله کشف‌شده خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه را بیش از ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان گفت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم به همراه کالا‌های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار افشاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مربوط به قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.