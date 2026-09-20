توزیع ۱۶۶۰ بسته لوازم تحریر میان دانش آموزان کم برخوردار خراسانشمالی
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از توزیع هزار و ۶۶۰ بسته لوازم تحریر و نوشتافزار میان دانشآموزان کمبرخوردار روستاهای استان در قالب پویش ملی ارمغان مهر خبر داد.
وی افزود: هزار بسته از مجموع بستههای تهیه شده با مشارکت یک خیر تامین شده که هر بسته شامل ۱۲ قلم لوازم التحریر از جمله کوله پشتی، جامدادی، مدادرنگی، دفتر ۸۰ برگ، دفتر ۵۰ برگ، دفتر نقاشی، خودکار آبی و قرمز، مداد سیاه و قرمز، پاککن و تراش است.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسانشمالی گفت: در مجموع حدود ۱۹ هزار قلم لوازمالتحریر در قالب این هزار بسته تهیه شده است.
رستمی اضافه کرد: ۶۶۰ بسته دیگر نیز با مشارکت خیران و داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسانشمالی جمعآوری شده است و این بستهها در میان دانشآموزان نیازمند استان توزیع خواهد شد.
وی هدف از اجرای پویش ملی ارمغان مهر را کمک به تامین نیازهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار و حمایت از ادامه تحصیل آنان عنوان کرد و افزود: بستههای تهیه شده با اولویت مناطق روستایی و دانشآموزان نیازمند در نقاط مختلف استان توزیع میشود.