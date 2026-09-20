به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین رستمی گفت: ارزش ریالی این بسته‌ها ۳۰ میلیارد ریال است که با مشارکت خیران، داوطلبان و جمعیت هلال احمر تهیه شده است.

وی افزود: هزار بسته از مجموع بسته‌های تهیه شده با مشارکت یک خیر تامین شده که هر بسته شامل ۱۲ قلم لوازم التحریر از جمله کوله پشتی، جامدادی، مدادرنگی، دفتر ۸۰ برگ، دفتر ۵۰ برگ، دفتر نقاشی، خودکار آبی و قرمز، مداد سیاه و قرمز، پاک‌کن و تراش است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان‌شمالی گفت: در مجموع حدود ۱۹ هزار قلم لوازم‌التحریر در قالب این هزار بسته تهیه شده است.

رستمی اضافه کرد: ۶۶۰ بسته دیگر نیز با مشارکت خیران و داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان‌شمالی جمع‌آوری شده است و این بسته‌ها در میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع خواهد شد.

وی هدف از اجرای پویش ملی ارمغان مهر را کمک به تامین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و حمایت از ادامه تحصیل آنان عنوان کرد و افزود: بسته‌های تهیه شده با اولویت مناطق روستایی و دانش‌آموزان نیازمند در نقاط مختلف استان توزیع می‌شود.