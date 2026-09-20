به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول نظری زنگنه اظهار کرد: در راستای انجام وظایف نظارتی و با هدف جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ سلامت محیط، به دلیل وجود پسماند‌های روستایی و ضرورت پاکسازی محیط، اخطاریه زیست‌محیطی برای دهیاری روستای زرگان البصره صادر شد.

وی افزود: پس از صدور اخطاریه و در پیگیری‌های کارشناسی و نظارت مستمر کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی، دهیاری زرگان البصره در مهلت تعیین‌شده نسبت به جمع‌آوری پسماند‌های موجود و پاکسازی محیط روستا اقدام کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی ضمن قدردانی از همکاری دهیاری و اهالی روستا خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح پسماند و جلوگیری از رهاسازی آن در محیط، نقش مهمی در حفظ سلامت محیط زیست و بهداشت عمومی دارد و نظارت‌های زیست‌محیطی در این زمینه با جدیت ادامه خواهد داشت.

نظری زنگنه تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در حفظ پاکیزگی روستا‌ها و ارتقای کیفیت محیط زندگی داشته باشد.