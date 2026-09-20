نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به طرح ابهام از سوی تعدادی از نمایندگان بر ماده ۱۲ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ و نامه قوه قضائیه برای بررسی بیشتر، مواد مذکور به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور، مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مذکور در فصل جرایم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، با تشخیص رئیس جلسه به کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه در جریان بررسی این طرح اظهار داشت: با توجه به ابهام طرح شده در این مبحث از سوی تعدادی از نمایندگان و نامه مبثوت قوه قضائیه خطاب به هیات رئیسه که در آن ذکر شده در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضائیه اتخاذ نشده است، نظر هیئت رئیسه به ارجاع این مواد است. نظر ما نیز این است که خیلی از موارد این طرح، قضایی است و تداخل بین امنیت و قضا به وجود آمده است و باعث شده است، شاید ما در اجرا با مشکلات جدی مواجه شویم. البته ما به دنبال حذف این طرح نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون قضایی و قوه قضائیه هم در روند بررسی فعال شوند، چرا که ما می‌خواهیم قانونی را مصوب کنیم که جامع باشد و نمی‌خواهیم قانونی را مصوب کنیم که خدا ناکرده با مشکلات دیگری مواجه شویم یا قوه قضائیه نتواند آن را اجرا کند.

وی تصریح کرد: لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی می‌زند، اما باید همه موارد را مورد توجه قرار داد لذا به همین دلیل این مواد به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اظهار کرد: همین متن در کمیسیون از سوی همکاران ما بررسی شد و همه قوانین مرتبط سایر کشور‌ها نیز در جریان رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. البته ما مشکلی با ارجاع نداریم، اما باید توجه کنیم که آقایان به رغم دعوت در کمیسیون حضور پیدا نکردند. این انصاف نیست و ظلم به مجلس است و باید مجلس جلوی برخی اظهار نظر‌ها را بگیرد. همه دعوت‌نامه‌ها وجود دارد. اما عزیزان در جلسات حضور پیدا نکردند. دولت نیز نظرات متفاوتی ارائه کرد و دستگاه‌های مختلف نظرات مختلفی در مورد مواد این طرح ارائه کردند. همچنین ما از دستگاه قضایی نیز دعوت کردیم و نامه‌ای که اینجا است محصول آن جلسه است و اتفاقاً دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است و من خواهش می‌کنم مجلس این‌گونه به شان خود لطمه نزند و اجازه ندهند آقایان برخلاف توافق سخن بگویند.

وی خاطرنشان کرد: اساساً در ماده ۱۲ ما به دنبال این هستیم که شفافیت فعالیت‌ها را داشته باشیم و اصراری به جرم انگاری نداریم و تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود و در این چند روز هرجا در پیشنهادی می‌خواست مشکلی برای فعالیت شهروندان ایجاد کند با آن مخالفت کردیم. مشابه این قانون در قوانین بسیاری از کشور‌ها وجود دارد و مشابه همین ماده ۱۲ در قوانین آمریکا تا پنج سال حبس و ۱۰ هزار دلار جریمه پیش بینی شده است همچنین قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا نیز جریمه نقدی ۲۰۰ هزار دلاری و حبس پنج ساله وجود دارد، همچنین در انگلیس نیز قوانین مشابهی وجود دارد.

حاجی بابایی در پاسخ به این موضوعات گفت: باب نظر در کشور باز است. در مورد دعوت از دستگاه‌ها و عدم حضور آنها باید در نظر داشته باشیم که همچنان قوه قضائیه نظراتی دارد و دیدگاه‌هایی در جامعه مطرح می‌شود البته برخی از آنها مقبول ما نیست، اما مجلس و کمیسیون صحه صدر خود را نشان می‌دهد تا دیدگاه‌ها مطرح شده و ابهامات و شبهه‌ها مطرح شود و قطعاً کمیسیون پس از شنیدن این نظرات حرف آخر را خواهد زد.

سال تحصیلی جدید باید به سال افتخارآفرینی و تولید علم تبدیل شود

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی با تبریک ولادت مسعود حضرت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، این فصل را آغاز نشاط و زندگی جدید برای جامعه فرهنگی و علمی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی پیش‌رو به سال افتخارآفرینی و تولید علم تبدیل شود.

وی گفت: شروع سال تحصیلی برای دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، آغاز نشاط و زندگی جدید برای ملت بزرگ ایران در فصل پاییز خواهد بود که این مناسبت را به همه فرهنگیان عزیز، دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سال تحصیلی جدید، سال افتخارآفرینی و تولید علم باشد و جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران نیز ان‌شاءالله با پیروزی قاطع ملت ایران به پایان برسد.