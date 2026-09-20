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شبکه تهران سیما با ویژه برنامه «میدان یار» به دل مردم ۱۸ شهر استان تهران سفر میکند و همزمان، رادیو صبا با برنامه «عصر صبا» به استقبال بازگشایی مدارس رفته و خاطرات شیرین دوران دانشآموزی را زنده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه برنامه ترکیبی «میدان یار» به تهیهکنندگی امیرحسین عرباسدی و اجرای بهروز تشکر، منا اورعی و فربد شکرایی، از امشب (۲۹ شهریور) حوالی ساعت ۲۲ از شبکه تهران سیما پخش میشود.
این برنامه در هر قسمت به یکی از شهرهای استان تهران سفر کرده و ظرفیتهای بومی، توانمندیها و دغدغههای مردم را در قالب بخشهایی، چون مسابقه «کف میدون»، «گفتوگوی ویژه مردمی» و «تریبون آزاد» روایت میکند.
«میدان یار» در ۱۸ قسمت، هر شب حوالی ساعت ۲۲ پخش و ساعت ۱۰ روز بعد بازپخش خواهد شد.
همچنین ، برنامه «عصر صبا» روز یکشنبه ۲۹ شهریور، در آستانه بازگشایی مدارس، با مرور خاطرات و شیطنتهای ماندگار دوران دانشآموزی، مخاطبان را به یاد روزهای مدرسه میبرد.
این برنامه به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای شیوا رضاییزاده، ساعت ۱۸ از رادیو صبا پخش میشود و از مخاطبان میپرسد: «بامزهترین شیطنتی که زمان مدرسه کردید و هنوز با یادآوریش خندهتون میگیره چی بوده؟»
هدف این برنامه، زنده کردن حالوهوای روزهای مدرسه و به اشتراک گذاشتن خاطرات شیرین و طنزآمیز دوران دانشآموزی است.