اعلام علت وقوع آتش سوزی نمایشگاه پاییزه در مصلی یاسوج
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری یاسوج علت وقوع آتش سوزی در نمایشگاه پاییزه این شهر را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد رستمی گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، علت وقوع آتشسوزی در نمایشگاه پاییزه یاسوج اتصال سیم برق دو مورد از غرفههای مستقر در این نمایشگاه بوده است.
وی ادامه داد: اتصالی برق در غرفههای عرضه نوشتافزار رخ داده و منجر به آتشسوزی در ورودی مصلی شده است.
بامداد امروز یکشنبه ۲۹ شهریور آتشسوزی در مصلای شهر یاسوج که در روزهای اخیر محل برگزاری نمایشگاه پاییزه نوشت افزار و پوشاک بود، رخ داد.