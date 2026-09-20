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مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که با جعل عنوان مأمور نظامی و استفاده از تجهیزات غیرمجاز، در محدوده میدان هرندی اقدام به اخاذی از شهروندان میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره تردد فردی مشکوک با لباس نظامی و حمل سلاح در محدوده میدان هرندی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه یازدهم پلیس اطلاعات قرار گرفت.
این فرد با معرفی خود بهعنوان مأمور نظامی و با استفاده از تجهیزات غیرمجاز، اقدام به اخاذی از شهروندان میکرد و بررسی موضوع با توجه به حساسیت آن و احتمال ایجاد نگرانی و آسیب به امنیت روانی شهروندان در دستور کار تیمهای عملیاتی قرار گرفت.
مأموران پلیس اطلاعات با انجام اقدامات فنی و رصد دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند.
در ادامه تحقیقات مشخص شد فرد مورد نظر هیچگونه وابستگی به نهادهای نظامی و انتظامی ندارد و با جعل عنوان مأمور، اقدام به سوءاستفاده از این عنوان میکرد. پس از هماهنگی با مقام قضائی، عملیات دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.
تیم عملیاتی پلیس اطلاعات در یک عملیات ضربتی به مخفیگاه متهم اعزام و وی را دستگیر کرد.
در بازرسی از محل، علاوه بر تجهیزات نظامی غیرمجاز، یک قبضه سلاح نیز کشف و ضبط شد و متهم برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که با معرفی خود بهعنوان مأمور نهادهای نظامی یا انتظامی قصد بازرسی، اخاذی یا دریافت وجه دارند، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت آنان را مطالبه کنند.