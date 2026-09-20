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مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت: تلاش برای تکمیل مسیر غرب به شمال بزرگراه یادگار امام حدفاصل میدان فتح تا خیابان امام خمینی در مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مسیر دسترسی شمال به غرب بزرگراه یادگار امام حدفاصل خیابان امام خمینی تا میدان فتح، با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری، برای استفاده شهروندان گشایش یافت.
مهدی صداقتی، با اشاره به اینکه بزرگراه یادگار امام پس از ۱۴ سال از بنبست خارج شده است، گفت: احداث این بزرگراه از دهه ۷۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ بخش حدفاصل خیابان آزادی تا خیابان امام خمینی به بهرهبرداری رسید، اما ادامه مسیر به دلیل موانع متعدد متوقف شد.
وی افزود: عملیات اجرایی ادامه بزرگراه یادگار امام با هدف تکمیل بخشی از کمربندی غرب تهران در شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد.
صداقتی درباره مشخصات مسیر به بهرهبرداری رسیده گفت: طول مسیر ۲.۵ کیلومتر، عرض متوسط: ۱۱ متر، مسیر مسقف: ۵۵۰ متر و مابقی مسیر شامل زیرگذر روباز میشود. همچنین دسترسی راستگرد از شرق یادگار امام به شمال بزرگراه آیتالله سعیدی و میدان آزادی به طول ۴۵۰ متر و لوپ دسترسی از خیابان امام خمینی به زیرگذر یادگار امام به طول ۱۵۰ متر است.
به گفته صداقتی، هدایت جریان عبوری از زیرگذر و جلوگیری از تداخل آن با ترافیک محلی، موجب حذف عبور و مرور اضافی و روانسازی تردد در خیابان امام خمینی و میدان جی خواهد شد.
وی افزود: ارتقای دسترسیهای اصلی و فرعی در مناطق ۹ و ۱۰، کاهش ترافیک و کاهش زمان سفرهای درونشهری از دیگر آثار بهرهبرداری از این پروژه عنوان شده است.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران درباره مهمترین احجام اجرایی طرح هم گفت: در این طرح ۵۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۷۰۰ حلقه شمع، ۱۹ هزار مترمکعب حفاری، ۵۹ هزار مترمکعب بتنریزی، ۱۰ هزار تن آرماتوربندی، ۹ هزار تن آسفالت، ۱۲ هزار مترطول جدولکاری، ۸۹۰۰ مترطول پیادهروسازی، ۳۰۰ پایه روشنایی و ۳۰۰ پروژکتور، ۳۱ تابلو هدایت مسیر و ۱۸۰۰ مترطول نیوجرسی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه در جریان اجرای طرح معارضان ملکی رفع شده است گفت: این معارضان شامل بخشهای شرقی و غربی پادگان جی به مساحت مجموع ۱۰۶ هزار مترمربع، ۲۷ پلاک شامل ۹۰ واحد مسکونی و ۱۱ سوله وزارت آموزش و پرورش تعیین تکلیف شدند. همچنین معارضین تأسیساتی شامل کانال آبهای سطحی قلقلی، کانال برق قورخانه، نهر فیروزآبادی، یک خط لوله آب و دو خط لوله گاز جابهجا و مرتفع شدند.
صداقتی همچنین از گشایش مسیر دسترسی خیابان دستغیب به خیابان نوری نیارکی در هفته جاری خبر داد و اعلام کرد: تلاش برای تکمیل مسیر غرب به شمال بزرگراه یادگار امام حدفاصل میدان فتح تا خیابان امام خمینی در مهرماه ادامه دارد.
وی مجموع هزینه اجرا و تملک طرح شاخه غربی بزرگراه یادگار امام را ۲۰ همت دانست.