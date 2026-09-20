به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مسیر دسترسی شمال به غرب بزرگراه یادگار امام حدفاصل خیابان امام خمینی تا میدان فتح، با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری، برای استفاده شهروندان گشایش یافت.

مهدی صداقتی، با اشاره به اینکه بزرگراه یادگار امام پس از ۱۴ سال از بن‌بست خارج شده است، گفت: احداث این بزرگراه از دهه ۷۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ بخش حدفاصل خیابان آزادی تا خیابان امام خمینی به بهره‌برداری رسید، اما ادامه مسیر به دلیل موانع متعدد متوقف شد.

وی افزود: عملیات اجرایی ادامه بزرگراه یادگار امام با هدف تکمیل بخشی از کمربندی غرب تهران در شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد.

صداقتی درباره مشخصات مسیر به بهره‌برداری رسیده گفت: طول مسیر ۲.۵ کیلومتر، عرض متوسط: ۱۱ متر، مسیر مسقف: ۵۵۰ متر و مابقی مسیر شامل زیرگذر روباز می‌شود. همچنین دسترسی راستگرد از شرق یادگار امام به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی و میدان آزادی به طول ۴۵۰ متر و لوپ دسترسی از خیابان امام خمینی به زیرگذر یادگار امام به طول ۱۵۰ متر است.

به گفته صداقتی، هدایت جریان عبوری از زیرگذر و جلوگیری از تداخل آن با ترافیک محلی، موجب حذف عبور و مرور اضافی و روان‌سازی تردد در خیابان امام خمینی و میدان جی خواهد شد.

وی افزود: ارتقای دسترسی‌های اصلی و فرعی در مناطق ۹ و ۱۰، کاهش ترافیک و کاهش زمان سفر‌های درون‌شهری از دیگر آثار بهره‌برداری از این پروژه عنوان شده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران درباره مهم‌ترین احجام اجرایی طرح هم گفت: در این طرح ۵۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۷۰۰ حلقه شمع، ۱۹ هزار مترمکعب حفاری، ۵۹ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، ۱۰ هزار تن آرماتوربندی، ۹ هزار تن آسفالت، ۱۲ هزار مترطول جدول‌کاری، ۸۹۰۰ مترطول پیاده‌روسازی، ۳۰۰ پایه روشنایی و ۳۰۰ پروژکتور، ۳۱ تابلو هدایت مسیر و ۱۸۰۰ مترطول نیوجرسی انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه در جریان اجرای طرح معارضان ملکی رفع شده است گفت: این معارضان شامل بخش‌های شرقی و غربی پادگان جی به مساحت مجموع ۱۰۶ هزار مترمربع، ۲۷ پلاک شامل ۹۰ واحد مسکونی و ۱۱ سوله وزارت آموزش و پرورش تعیین تکلیف شدند. همچنین معارضین تأسیساتی شامل کانال آب‌های سطحی قلقلی، کانال برق قورخانه، نهر فیروزآبادی، یک خط لوله آب و دو خط لوله گاز جابه‌جا و مرتفع شدند.

صداقتی همچنین از گشایش مسیر دسترسی خیابان دستغیب به خیابان نوری نیارکی در هفته جاری خبر داد و اعلام کرد: تلاش برای تکمیل مسیر غرب به شمال بزرگراه یادگار امام حدفاصل میدان فتح تا خیابان امام خمینی در مهرماه ادامه دارد.

وی مجموع هزینه اجرا و تملک طرح شاخه غربی بزرگراه یادگار امام را ۲۰ همت دانست.