رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه در روز‌های پایانی برداشت برنج هستیم، گفت: ۹۹ درصد شالیزار‌های استان معادل ۲۳۵ هزار و ۶۲۰ هکتار برداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار در گیلان، تا امروز ۹۹ درصد معادل ۲۳۵ هزار و ۶۲۰ هکتار برداشت شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۲۲۳ هزار و ۲۰۰ هکتار شالیزار در گیلان زیر کشت ارقام محلی و ۱۵ هزار هکتار هم زیر کشت ارقام پرمحصول رفته است، افزود: سال گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن شلتوک از شالیزار‌های گیلان برداشت شد و پیش بینی می‌شود امسال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک در استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت ۲۱۷ هزار هکتار از شالیزار‌های استان با کمباین خبر داد و گفت: امسال حدود ۱۳ هزار هکتار از شالیزار‌های استان از پوشش بیمه محصولات کشاورزی برخوردار شدند.

صالح محمدی از فعالیت ۸ شرکت تولیدکننده بذر در گیلان و قرار داشتن ۲ شرکت دیگر در مرحله دریافت مجوز خبر داد و افزود: تلاش می‌شود دسترسی کشاورزان به بذر ارقام جدید و پربازده فراهم شود.

وی با بیان اینکه برخی از ارقام جدید می‌توانند در صورت رعایت دستورالعمل‌های فنی، حدود ۲ تن بیشتر از ارقام محلی، شلتوک در هکتار تولید کنند، گفت: معرفی ارقام جدید می‌تواند بخشی از کمبود تولید را جبران کند.