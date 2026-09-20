معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امسال همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، ۲۰ هزار گلزار شهدا در سراسر کشور با حضور دانش آموزان مقطع متوسطه غبارروبی می‌شود.

یعقوب سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از تدارک ۴۶ برنامه محوری برای گرامیداشت ۴۶ امین سالگرد هفته دفاع مقدس خبر داد و تاکید کرد: اگرچه امسال حضور فیزیکی امام شهید را در کنار خود نداریم، اما برنامه‌ها با همان نگاه و تبیین گفتمان ایشان و تاکیدات مقام معظم رهبری تدوین شده است.

وی اظهار داشت: بنیاد شهید نسبت به سال گذشته برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای با رویکرد مردم‌نهادی و اثرمحوری انجام داده است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید گفت: پیام مقام معظم رهبری همواره از گلزار شهدای تهران قرائت می‌شد، اما امسال برنامه ملی ما از کنار مضجع نورانی ثامن‌الائمه (ع) و همچنین مرقد پاک و منور امام شهید در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی افزود: اولین برنامه تدارک دیده شده، گلباران قبور شهدا با حضور دانش‌آموزان در بیش از ۲۰ هزار گلزار شهید در سراسر کشور است.

سلیمانی ادامه داد: رویکرد ما این است که دانش‌آموزان، پیوندی را میان ۳۶ هزار دانش‌آموز دوران دفاع مقدس و خانواده دانش‌آموزان شهیدی که در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر به شهادت رسیده‌اند، برقرار کنند.

وی با اشاره به پویش ملی «من می‌نویسم» به یاد شهدای گرانقدر مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: این پویش در یک هزار و ۴۰۶ مدرسه شاهد سراسر کشور با حضور ۹ هزار شرکت‌کننده برگزار شد که از میان آنها ۸۲ نفر برگزیده شده و در هفته دفاع مقدس تکریم می‌شوند.

معاون بنیاد شهید به برنامه‌های دیدار صمیمی مسئولین کشوری با خانواده معظم شهدا و برگزاری برنامه‌های ورزشی، اردویی، سیاحتی و زیارتی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این اردو‌ها با رویکرد تبیینی و با این نگاه دنبال می‌شود که دفاع در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، امتداد دفاع مقدس و تجلی ایثار و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان بوده است.

سلیمانی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری، امروز تبیین گفتمان شهدا، قرائت وصیت‌نامه‌های آنان و تقویت انسجام ملی از اولویت‌های بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس است.

وی در ادامه به تولید برنامه‌های هنری در بخش‌های مستند، فیلم کوتاه و داستانی اشاره کرد و افزود: هماهنگی و هم‌افزایی لازم با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها صورت گرفته تا خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در تمامی سازمان‌ها تکریم شوند.