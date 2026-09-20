به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه تلفن گویای ۱۳۴ هواشناسی استان خوزستان پس از انجام عملیات به‌روزرسانی و ارتقای فنی، مجدداً راه‌اندازی و آماده ارائه خدمات هواشناسی به شهروندان است.

محمد سبزه زاری افزود: هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند با شماره‌گیری ۱۳۴، به اطلاعات و پیش‌بینی‌های هواشناسی استان، وضعیت جوی مناطق مختلف و آخرین هشدار‌ها و اطلاعیه‌های هواشناسی دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این سامانه با هدف تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات هواشناسی، اطلاع‌رسانی سریع‌تر و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان راه‌اندازی شده است.