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سامانه گویای ۱۳۴ هواشناسی استان خوزستان پس از بروز رسانی، مجدد راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه تلفن گویای ۱۳۴ هواشناسی استان خوزستان پس از انجام عملیات بهروزرسانی و ارتقای فنی، مجدداً راهاندازی و آماده ارائه خدمات هواشناسی به شهروندان است.
محمد سبزه زاری افزود: هماستانیهای عزیز میتوانند با شمارهگیری ۱۳۴، به اطلاعات و پیشبینیهای هواشناسی استان، وضعیت جوی مناطق مختلف و آخرین هشدارها و اطلاعیههای هواشناسی دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: این سامانه با هدف تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات هواشناسی، اطلاعرسانی سریعتر و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان راهاندازی شده است.