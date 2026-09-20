به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اصغر خدایی گفت: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، مأموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر وقوع یک فقره قتل در فضای سبز این محدوده را به افسر کشیک اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع دادند.

وی افزود: پس از اعلام خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس پرونده، عوامل تشخیص هویت و پزشک صحنه پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و بررسی‌های اولیه در محل وقوع حادثه آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد مرد جوان بر اثر اصابت یک ضربه چاقو به ناحیه قلب جان خود را از دست داده است و تحقیقات برای شناسایی عامل این جنایت در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد مقتول و متهم پیش از وقوع حادثه در فضای سبز محدوده کیانشهر با یکدیگر درگیر شده بودند و در جریان این درگیری، متهم با استفاده از یک قبضه چاقوی میوه‌خوری ضربه‌ای به مقتول وارد کرده و پس از آن از محل متواری شده است.

سرهنگ خدایی ادامه داد: کارآگاهان اداره دهم پس از به دست آوردن سرنخ‌های اولیه و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران با تکمیل اقدامات اطلاعاتی، تنها چند ساعت پس از وقوع جنایت متهم را در همان محدوده شناسایی و دستگیر کردند.