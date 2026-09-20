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معاون سیاستگذاری اقتصادی و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی: دستاوردهای این طرح به چند محور از جمله کاهش فشار بر بازار ارز از طریق فعالسازی منابع ارزی دستنخورده، تقویت جریان سرمایهگذاری و رشد تولید در بخشهای مختلف کشور و افزایش اشتغالزایی و در نهایت تقویت ارزش پول ملی به عنوان برآیند رونق اقتصادی منتج خواهد شد.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به آغاز به کار این صندوقها و رد نگرانیها درباره تضعیف پول ملی اظهار کرد: بسیاری از پروژههای کشور برای تحقق و رسیدن به مرحله بهرهبرداری نیازمند منابع ارزی هستند، چرا که بخشی از فناوری، قطعات، تجهیزات یا مواد اولیه آنها وارداتی است. وی تأکید کرد که اجرای این پروژهها صرفاً بر مبنای نقدینگی شبکه بانکی امکانپذیر نیست.
زمانیان با بیان اینکه تأمین این تقاضا از طریق شبکه رسمی مبادلات بانک مرکزی موجب فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور و افزایش تقاضای ارز میشود، به حجم داراییهای ارزی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد. وی افزود که بسیاری از افراد و شرکتها منابع ارزی مختلفی را در منازل یا حسابها و گاوصندوقهای خود نگهداری میکنند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد که سیاست دولت، فراهم کردن بستری است تا این ارزها به جای ایفا کردن نقش پسانداز راکد، در فرآیند تولید و سرمایهگذاری پروژههای نیازمند منابع ارزی مشارکت داده شوند.
وی گفت: دستاوردهای این طرح به چند محور از جمله کاهش فشار بر بازار ارز از طریق فعالسازی منابع ارزی دستنخورده، تقویت جریان سرمایهگذاری و رشد تولید در بخشهای مختلف کشور و افزایش اشتغالزایی و در نهایت تقویت ارزش پول ملی به عنوان برآیند رونق اقتصادی منتج خواهد شد.
زمانیان در پایان بیان کرد: دیدگاههای مطرحشده درباره تضعیف پول ملی یا تلاش برای گذر از آن به واسطه ایجاد صندوقهای ارزی، ناشی از عدم آگاهی کافی یا عدم توجه به اهمیت و اهداف این سیاستگذاری است.