اشخاص حقوقی و مودیان مشمول درآمد اجاره‌ی (مربوط به سال ۱۴۰۴) را به ارسال اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی خود فراخواند.

آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه‌ها و پرداخت مالیات عملکرد سال گذشته، پایان روز ۳۱ شهریورماه است و پس از این تاریخ، هیچ‌گونه تمدید دیگری در کار نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل امور مالیاتی استان گفت:

میلادفرخان با اشاره به اهمیت انضباط مالیاتی در چرخه اقتصادی، از مودیان خواست برای پیشگیری از تراکم کاری در روز‌های پایانی، از موکول کردن امور به دقایق آخر پرهیز کنند.