۳۱ شهریور موعد نهایی اظهارنامه مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری
اشخاص حقوقی و مودیان مشمول درآمد اجارهی (مربوط به سال ۱۴۰۴) را به ارسال اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی خود فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامهها و پرداخت مالیات عملکرد سال گذشته، پایان روز ۳۱ شهریورماه است و پس از این تاریخ، هیچگونه تمدید دیگری در کار نخواهد بود.
میلادفرخان با اشاره به اهمیت انضباط مالیاتی در چرخه اقتصادی، از مودیان خواست برای پیشگیری از تراکم کاری در روزهای پایانی، از موکول کردن امور به دقایق آخر پرهیز کنند.
بر اساس این اطلاعیه، پیشدستی در انجام امور، نه تنها راهی برای رعایت قانون، بلکه ابزاری برای مدیریت بهتر زمان و جلوگیری از بروز مشکلات اداری و فنی برای مودیان است.