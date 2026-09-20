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وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تسهیل جذب سرمایهگذار در موقوفات تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به پیشینه اصیل فرهنگ وقف در کشور، بر لزوم تسهیل جذب سرمایهگذاران خیر در موقوفات بخش کشاورزی تأکید کرد.
او با اشاره به تفکیک و شناسایی اراضی با استفاده از فناوریهای نوین افزود: با تأسیس شهرکهای کشاورزی در اراضی موقوفه و جذب سرمایهگذار، میتوان بهرهوری این اراضی را به صددرصد رساند و موجب افزایش درآمد و رشد سرمایه برای جامعه هدف موقوفات شد.
در این دیدار، سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ضمن قدردانی از همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم اظهار داشت: تجهیز موقوفات به دانش روز و فناوریهای نوین، فرصتی مغتنم برای توسعه کشاورزی مدرن، افزایش تولید و تضمین امنیت غذایی کشور فراهم کرده است.
همچنین در این نشست، استاندار خوزستان با ارائه گزارشی از وضعیت موقوفات این استان، به بررسی چالشها، فرصتها و ظرفیتهای توسعه وقف در بخش کشاورزی پرداخت.