در اردبیل، مدیریت ترافیک با توقف کامیون ها در یکی از ورودی های اصلی شهر، به یک بحران روزمره تبدیل شده که هم امنیت جاده ای را تهدید می کند و هم باعث کندی شدید در تردد می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل توقف خودروهای سنگین در مسیرهای اصلی، همواره یکی از چالش های مدیریت ترافیک در شهرهای بزرگ بوده.

در شهر اردبیل، این مشکل با توقف کامیون ها در یکی از ورودی های اصلی شهر، به یک بحران روزمره تبدیل شده که هم امنیت جاده ای را تهدید می کند و هم باعث کندی شدید در تردد می شود.

اما علت اصلی این وضعیت چیست و چرا راهکارهای فعلی پاسخگو نیستند؟، همکارمان این موضوع را بررسی کرده.