مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از اجرای موفق عملیات تعمیر و رفع شکستگی خطوط ورودی و خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر یزد خبر داد و گفت: این عملیات در دو مرحله و طی حدود ۲۴ ساعت، با حضور هفت اکیپ از نیرو‌های تخصصی شرکت و بدون قطعی یا افت فشار در شبکه توزیع آب شهری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اهمیت مخزن غدیر در پایداری شبکه آبرسانی شهر یزد اظهار داشت: در پی بروز شکستگی و نشتی از اتصالات خطوط ورودی و خروجی این مخزن، عملیات تعمیر و اصلاح خطوط با برنامه‌ریزی دقیق و بکارگیری ظرفیت‌های عملیاتی شرکت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: خط ورودی مخزن غدیر با قطر ۶۰۰ میلی‌متر با جنس GRP از ایستگاه پمپاژ شهید سلیمانی به سمت مخزن و خط خروجی نیز با قطر ۶۰۰ میلی‌متر با جنس چدن داکتیل از خروجی این مخزن به سمت شبکه توزیع آب شهری یزد می‌باشد که هر دو خط در جریان این عملیات مورد تعمیر و رفع نقص قرار گرفتند.

علمدار با بیان اینکه اجرای عملیات در شرایط بهره‌برداری از شبکه انجام شد، تصریح کرد: با حضور ۱۴ نفر از نیرو‌های واحد‌های امداد و حوادث، آبرسانی و موتوری سنگین شرکت آبفای استان یزد، عملیات تعمیر در دو مرحله و در مجموع طی حدود ۲۴ ساعت به انجام رسید و با مدیریت مناسب فرآیند تعمیرات، تأمین آب مشترکان بدون قطعی و افت فشار ادامه یافت.

مدیرعامل شرکت آبفای یزد ادامه داد: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر و خطوط مرتبط با آن نقش مهمی در تأمین و توزیع آب بخش‌هایی از شهر یزد دارند و محدوده‌هایی از جمله بلوار شهید قندی، بلوار دانشگاه، بلوار صیاد شیرازی، بلوار دشتی، بخشی از محله رحمت‌آباد و میدان ابوذَر و اطلسی را تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت استمرار جریان آب در این بخش از شبکه، تلاش شد عملیات تعمیر با کمترین اثرگذاری بر روند خدمت‌رسانی انجام شود که این موضوع با همکاری و حضور به‌موقع نیرو‌های عملیاتی و پشتیبانی شرکت محقق شد.

علمدار هزینه اجرای این عملیات را بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای تعمیر خطوط انتقال ورودی و خروجی مخزن غدیر از محل اعتبارات داخلی شرکت و با هدف حفظ پایداری و تاب‌آوری شبکه آبرسانی تأمین شده است.

وی در پایان از تلاش نیرو‌های واحد‌های امداد و حوادث، آبرسانی و موتوری سنگین که در اجرای این عملیات مشارکت داشتند، قدردانی کرد و افزود: استمرار خدمت‌رسانی پایدار و حفظ آمادگی شبکه، از اولویت‌های اصلی شرکت آبفای یزد است و رفع به‌موقع حوادث و انجام تعمیرات ضروری، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه و جلوگیری از اختلال در تأمین آب شهروندان دارد.