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همزمان با میلاد باسعادت امام حسن عسکری (ع)، ۵ هزار بسته تحصیلی و لوازمالتحریر به همت انجمن خیریه «مهر ماندگار رستمی» بین دانشآموزان کم برخوردار استان همدان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون سیاسی - امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در این مراسم، این اقدام را گامی برای حمایت از تحصیل دانشآموزان و توسعه علم و دانش دانست و بر گسترش مشارکت دستگاههای اجرایی، خیران و تشکلهای مردمنهاد تأکید کرد.
حمزه امرایی با اشاره به اجرای طرح «توبا» در استان همدان افزود: در قالب این طرح، زمینه شکلگیری و فعالیت مؤسسات نیکوکاری و خیریه فراهم شده و تاکنون بیش از ۴۰ مجوز برای فعالیت این مؤسسات صادر شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان هم گفت: امسال برای ۲۵ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد این استان، در مجموع ۴۰ میلیارد تومان کمک و حمایت تحصیلی تأمین شده است.
سید حسن نعمتی افزود: ۵ هزار بسته تحصیلی و لوازمالتحریر با توجه به مقطع تحصیلی و جنسیت دانشآموزان تهیه شده که ارزش هر بسته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
او همچنین طرح «سهشنبههای ماندگار» را از دیگر اقدامات کمیته امداد برای تقویت ارتباط با خیران عنوان و تصریح کرد: در این طرح، مدیران با حضور در محل کار و فعالیت خیران، از همراهی آنان در حمایت از نیازمندان قدردانی میکنند.
در پایان این مراسم به صورت نمادین چند بسته تحصیلی به تعدادی از دانشآموزان اهدا شد.