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فرمانده انتظامی شهرستان یزد از کشف ۱۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز توسط ماموران کلانتری شهید رجایی، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد با اقدامات اطلاعاتی از فعالیت غیر مجاز دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه مطلع شدند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی از مکان مورد نظر در شهر یزد بازدید و ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.