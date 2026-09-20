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۱۰ نقطه برای مکانیابی محل دفع پسماندهای ساختمانی مهاباد از سوی کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مشخص شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در نشست کارگروه مدیریت پسماند مهاباد دیدگاه و نظرات کارشناسان و صاحبنظران درباره محل دفع نخالههای ساختمانی مطرح شد.
حامد رمضانی رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت مهاباد در این نشست گفت: حدود هجده محدوده برای این موضوع در دست مطالعه است.
فاروق سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد هم با بیان اینکه تمام ملاحظات زیست محیطی در این طرح رعایت خواهد شد گفت: مکانهای مشخص شده بعد از رتبهبندی در کمیته ارزیابی استان و مدیریت کارگروه پسماند استان بررسی و نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.
درحال حاضر سالانه حدود ۱۵۰ هزارتن نخاله ساختمانی و عمرانی در سایت قدیمی مهاباد دفع میشود.