فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام گروه سرقت اماکن و دستگیری چهار عضو آن در محدوده پاسداران تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ امین‌الله بیرانوند گفت: در پی وصول پرونده سرقت از منزلی در محدوده پاسداران، موضوع در دستور کار تیم مبارزه با سرقت اماکن پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد شاکی پیش از وقوع سرقت، از طریق یکی از سکو‌های مجازی، یک پرستار خانم را برای مراقبت از مادر سالخورده خود استخدام کرده بود، اما این فرد پس از مدتی با همراهی تعدادی از همدستانش اقدام به سرقت اموال موجود در انباری منزل کرده است.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: سارقان علاوه بر لوازم و اسباب و اثاثیه منزل، یک گاوصندوق حاوی ۴۰ گرم طلا را نیز به سرقت برده بودند که ارزش مجموع اموال مسروقه حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد.



این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی‌های میدانی، یکی از اعضای باند را شناسایی و در منطقه تهرانسر دستگیر کردند.

بیرانوند بیان کرد: متهم در ابتدا منکر ارتباط با فرد اصلی پرونده بود، اما پس از ارائه مستندات و شواهد پلیسی، به همدستی در سرقت اعتراف کرد و در ادامه هویت متهم زن نیز برای کارآگاهان مشخص شد.