پخش زنده
امروز: -
جانشین انتظامی استان یزد : ۱۷۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ موسوی اظهار داشت: در راستای برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجار شکن، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توسط یگانهای انتظامی در شهر یزد اجرا شد.
وی افزود: هدف این طرح برخورد با موتورسیکلت و خودروهای فاقد پلاک، مزاحم، متخلف، دارای آلودگی صوتی و فاقد مدارک بود که موجبات سلب آسایش شهروندان را فراهم کرده بودند.
جانشین انتظامی استان یزد گفت: در راستای این طرح در ماه گذشته، ۱۰۳ دستگاه خودرو و ۶۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.