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طرح تکمیل فاضلاب و بازچرخانی پساب شهر کاشان در صنایعهایتک و کمآببر با حضور معاون وزیر صمت به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب شهر کاشان و بازچرخانی پساب گفت: با تکمیل طرح فاضلاب و بازچرخانی پساب کاشان و توسعه منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان، زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر و استقرار صنایع تک، دانشبنیان و کم آببر فراهم میشود.
مسعود سمیعنژاد با تأکید بر نقش بازچرخانی پساب در تحقق این هدف افزود: ارزش پساب تنها به تأمین آب محدود نمیشود، بلکه این منبع میتواند زمینهساز تولید ثروت و توسعه صنایع باشد و به همین دلیل استفاده از منابع آب غیرمتعارف در برنامه توسعه صنایع منطقه موردتوجه قرار گرفته است.
وی منطقه ویژه اقتصادی کاشان را نخستین منطقه ویژه اقتصادی هوشمند کشور دانست و گفت: از ابتدا تأکید داشتهایم که این منطقه باید بر پایه فناوری، هوشمندسازی و استقرار صنایع پیشرفته شکل بگیرد و سیاستگذاری لازم برای توسعه صنایع هوشمند در آن اجرا شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به وسعت منطقه ویژه اقتصادی کاشان ادامه داد: این منطقه در مجموع هزار و ۳۴۴ هکتار وسعت دارد و در سه مرحله توسعه خواهد یافت که مرحله نخست آن ۲۵۰ هکتار است.
وی افزود: در مرحله نخست، حدود ۷۰ درصد زیرساختهای موردنیاز برای آغاز فعالیت صنایعهایتک فراهم شده و حدود ۲۵ درصد از زیرساختهای دائمی منطقه نیز آماده است.
راه اندازی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان
سمیعنژاد همچنین از پیگیری برای راه اندازی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان خبر داد و گفت: در صورت انجام هماهنگیهای لازم، امیدواریم تا مهرماه امسال کد گمرکی منطقه صادر شود تا امکان اجرای امور گمرکی و ترخیص کالا در این منطقه فراهم شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه سرمایهگذاری در زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی کاشان افزود: برای زیرساختهای مرحله نخست حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده تا بستر لازم برای استقرار و توسعه صنایع فراهم شود.
حمایت ایمیدرو از صنایع دانش بنیان
وی همچنین از آمادگی این سازمان برای حمایت از صنایع پیشرفته خبر داد و افزود: صنایعهایتک و دانشبنیانی که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت کنند و بتوانند ارزشافزوده ایجاد کنند، از سوی ایمیدرو تا مرحله رسیدن به تولید اقتصادی مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
سمیعنژاد با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور گفت: منابع ما محدود است، اما تفکر و ظرفیت برنامهریزی و نوآوری نباید محدود باشد و باید با استفاده از فناوری، بازچرخانی آب و توسعه صنایع کم آببر، از ظرفیتهای موجود برای ایجاد اشتغال و ثروت در کشور استفاده کنیم.
معاون وزیر صمت همچنیمن با اشاره به مأموریتهای ایمیدرو در برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مأموریتهای این سازمان، حمایت از توسعه بخش معدن و صنایع معدنی باهدف تحقق رشد ۱۳ درصدی این بخش و حرکت به سمت صنایع دارای ارزشافزوده بالاست.
جزییات طرح بازچرخانی فاضلاب در کاشان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان هم با اشاره به سرمایهگذاری ۸۷ هزار میلیارد ریالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این طرح گفت: در چارچوب این قرارداد، تکمیل ۸۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، تکمیل مدول نخست تصفیهخانه تا ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب، نصب ۳۰ هزار فقره انشعاب و سیفون و همچنین بهرهبرداری ۲۵ ساله از تأسیسات طرح پیشبینی شده است.
یاسراسماعیلی افزود:: طرح فاضلاب این شهر از سال ۱۳۷۹ وارد مرحله اجرایی شده و طی ۲۵ سال گذشته، با استفاده از اعتبارات داخلی، اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانک توسعه اسلامی، بخش قابلتوجهی از زیرساختهای آن اجرا شده است.
به گفته وی تاکنون بیش از ۳۸۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، بیش از ۳۰ هزار فقره سیفون و تصفیهخانهای با ظرفیت ۲۶ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در این طرح احداث شده است.