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فرمانده سپاه شهرستان پردیس از اجرای ۲۵۶ برنامه فرهنگی، جهادی و نظامی در هفته دفاع مقدس خبر داد؛ تقویمی جامع که با محوریت مساجد و محلات، یاد و خاطره شهدا را در قلب روستاها و شهرهای این منطقه زنده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بوربور در نشست خبری هفته دفاع مقدس گفت: از مجموع این برنامهها، ۵۶ برنامه محوری و ۲۰۰ برنامه با محوریت محلات و مشارکت مساجد، پایگاههای بسیج و مردم برگزار میشود.
وی افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس از امروز با اجرای رزمایش کمک مؤمنانه برای دانشآموزان آغاز شده و فضاسازی ادارات و معابر عمومی شهرستان نیز در آستانه این هفته انجام میشود.
فرمانده سپاه پردیس برگزاری برنامه «ده شب، ده روایت» را از برنامههای شاخص این هفته اعلام کرد و گفت: روایتگری دفاع مقدس و شهدای جنگ در محلههای مختلف پردیس، بومهن، جاجرود، سعیدآباد، خسروآباد و روستاهای شهرستان برگزار میشود.
بوربور بیان کرد: رزمایش موتوری و خودرویی، دیدار با خانوادههای شهدا، نواختن زنگ مقاومت و افتتاح نمایشگاه ادوات نظامی از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان پردیس است.
وی افزود: همزمان با نواختن زنگ مقاومت در مدرسه حکمت شهر پردیس، نام این مدرسه به نام شهیده «ثمین دهقانزاده» تغییر خواهد کرد؛ این شهیده از دانشآموزان همین مدرسه و از شهدای شهرستان پردیس است.
فرمانده سپاه پردیس همچنین از برگزاری برنامه کوهنوردی نیروهای نظامی شرق استان و غبارروبی مزار شهدا و یادوارههای شهدا خبر داد و گفت: برای برگزاری برنامههای فرهنگی و گرامیداشت یاد شهدا، از ظرفیت همه دستگاهها و مسئولان شهرستان استفاده خواهد شد