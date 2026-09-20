در آستانه فصل سرد سال
تأمین کالاهای اساسی و سوخت ، اولویت مدیریت بازار خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیشبینی نیازهای استان در آستانه فصل پاییز و زمستان، تأمین سوخت و کالاهای اساسی را از اولویتهای مدیریت بازار اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، استاندار خراسان جنوبی در ستاد تنظیم بازار استان گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و احتمال افزایش مصرف، ذخیرهسازی سوخت مورد نیاز خراسان جنوبی باید از هماکنون در دستور کار قرار گیرد تا در زمان اوج مصرف با مشکل مواجه نشویم.
هاشمی افزود: دستگاههای متولی باید با همکاری اتاق اصناف و اتحادیهها، میزان مورد نیاز سوخت و کالاهای اساسی را پیشبینی و برای تأمین و ذخیرهسازی آن اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت تأمین نیاز دانشگاهها در آغاز سال تحصیلی گفت: با توجه به برگزاری کلاسهای حضوری، تأمین امکانات و اقلام مورد نیاز دانشگاهها باید بهصورت جدی پیگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین خواستار تشدید نظارت بر انبارها و سامانه ثبت موجودی کالا شد و گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا، نظارت بر بازار باید هدفمندتر و تخصصیتر انجام شود.
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم از پیشبینی تولید روزانه ۱۵۳ تن گوشت مرغ در استان در یک ماه آینده خبر داد و گفت: با وجود کاهش جوجهریزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ذخایر مرغ منجمد و کالاهای اساسی خراسان جنوبی برای تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم کافی است.
نصیرایی از وجود هزار و ۵۹۶ تن مرغ منجمد در سردخانههای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: بخشی از تولید مازاد نیز با هماهنگیهای انجام شده به استانهای دیگر از جمله خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان ارسال میشود.
وی درباره وضعیت تولید تخممرغ نیز گفت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار فعال در خراسان جنوبی وجود دارد و میانگین تولید روزانه تخممرغ به حدود ۹۶ تن میرسد.
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به ذخایر کالاهای اساسی استان افزود: در مجموع ۲ هزار و ۶۸۹ تن برنج، ۴۷۷ تن شکر و ۶۵۹ تن روغن در بخش دولتی و خصوصی استان موجود است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی با اشاره به روند افزایشی قیمت گوشت قرمز گفت: بررسی و تصمیمگیری درباره افزایش قیمت گوشت در کمیته تخصصی انجام خواهد شد و فعلاً تا مشخص شدن شرایط واقعی بازار و تقاضا، افزایش قیمت جدیدی اعمال نمیشود.
تهوری افزود: اتحادیه صنف مربوطه درخواست افزایش قیمت داشته که این موضوع باید در کمیته تخصصی بررسی و کارشناسی شود و فعلاً تا مشخص شدن شرایط بازار و میزان واقعی تقاضا، تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نخواهد شد.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۵۲۵ مورد بازرسی انجام شده که در نتیجه آن ۶۴۳ پرونده تخلف به ارزش ۱۶۹ میلیارد تومان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادارهکل صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه مشکل اصلی در حال حاضر متوجه نانواییهاست، گفت: کاهش سهمیه برخی نانواییها به دلیل عملکرد ثبت شده در سامانه، موجب کاهش میزان پخت روزانه آنها شده و اگر این روند اصلاح نشود، احتمال تداوم کاهش سهمیه در ماههای آینده وجود دارد.