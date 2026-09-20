به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار علی ندرخانی گفت : کلاهبرداران در فضای مجازی با ارسال لینک‌های جعلی تحت عناوینی مانند ابلاغیه قضایی و با ایجاد هیجان و نگرانی در افراد، تلاش می‌کنند شهروندان را بدون دقت و بررسی ، به کلیک روی لینک هدایت کنند که این اقدام می‌تواند زمینه کلاهبرداری و برداشت از حساب بانکی آنان را فراهم کند.

وی افزود: شهروندان در صورت مواجهه با این نوع کلاهبرداری باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه برداشت و پیگیری بازگشت وجوه انجام شود.

سردار ندرخانی تأکید کرد: شهروندان از باز کردن لینک‌های ناشناس و کلیک روی پیام‌هایی با محتوای هیجانی و تهدیدآمیز خودداری کرده و پیش از هر اقدامی، اصالت پیام و لینک دریافتی را بررسی کنند.