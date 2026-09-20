به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امین کوگانی بااشاره به پیشینه طولانی کرمانشاه در رشته قلمزنی گفت: باوجود اینکه قلمزنی در کرمانشاه از قدمت زیادی برخودار است، اما آن‌گونه که باید این رشته معرفی و شناسانده نشده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی و اقداماتی صورت گرفته تا قلمزنی کرمانشاه را دوباره احیاء و به مردم معرفی کنیم گفت: یکی از این برنامه‌ها، راه اندازی خانه قلمزنی کرمانشاه است که از سال گذشته پیگیری‌های آن آغاز شده است و تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: بنا داریم خانه قلمزنی کرمانشاه را در صورت امکان در یکی از بنا‌های تاریخی راه اندازی کنیم.

کوگانی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات تهیه یک فیلم مستند برای معرفی هرچه بیشتر این رشته است گفت: برای ساخت این فیلم مستند که قرار است از شبکه ملی پخش شود، با حدود ۳۰ نفر از پیشکسوتان قلمزنی کرمانشاه درباره این رشته گفت‌و‌گو شده است.