به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما علی کیانی‌راد، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) با تأکید بر اهمیت حضور فعال ایران در مجامع بین‌المللی حوزه کشاورزی، اظهار داشت: این حضور ظرفیت مهمی برای دفاع از منافع ملی، تبیین مواضع کشور و تقویت امنیت غذایی محسوب می‌شود.

او در نشست شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی، تحولات پس از جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را یادآور شد و گفت: در این مقطع، دفاع قدرتمند کشور و توجه به مؤلفه‌هایی، چون امنیت غذایی، امنیت ملی و انسجام ملی، بازتاب قابل‌توجهی در عرصه بین‌المللی داشته و ایران با قدرت بیشتری در صحنه بین‌المللی حضور یافته است.

کیانی‌راد با اشاره به نقش وزارت جهاد کشاورزی در این روند، بیان کرد: با هدایت وزیر جهاد کشاورزی و همکاری مدیران این وزارتخانه، مواضع کشور در مجامع بین‌المللی به شکلی جدی و مؤثر مطرح شده و صدای ایران در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی، غذا و امنیت غذایی به گوش جامعه بین‌المللی رسیده است.

سفیر ایران در فائو، مجامع بین‌المللی حوزه کشاورزی را فرصتی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و پیگیری موضوعات مرتبط با امنیت غذایی کشور دانست و افزود: امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و حضور مؤثر در سازمان‌های تخصصی به افزایش توان کشور در این حوزه کمک می‌کند.

او در پایان از وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه مدیران و کارکنان این وزارتخانه قدردانی کرد و استمرار هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگی ایران در فائو را زمینه‌ساز حضور مؤثرتر کشور در مجامع بین‌المللی، دفاع از منافع ملی و پیشبرد اهداف حوزه کشاورزی و امنیت غذایی دانست.