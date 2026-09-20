همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۱۴ جهیزیه و ۱۰۰۱ بسته آموزشی و لوازم خانگی به ارزش ۶ میلیارد تومان میان زوج‌ها و دانش‌آموزان نیازمند لوداب توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در دومین برنامه خیرخواهانه بخش لوداب، ۱۴ جهیزیه به نیت ۱۴ معصوم (ع) و هزارو یک بسته آموزشی و لوازم خانگی به نیت نام‌های مبارک خداوند میان خانواده‌های نیازمند این بخش توزیع شد.

بخشدار لوداب گفت: در این برنامه ۱۴ جهیزیه به نیت ۱۴ معصوم (ع) میان زوج‌های جوان توزیع شد و ۱۰۰۱ بسته نیز به نیت نام‌های مبارک خداوند برای دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند اختصاص یافت.

سجاد معتقدی با اشاره به اجرای دو مرحله توزیع بسته‌های معیشتی در دو ماه گذشته، بیان کرد: در مجموع هزار و ۸۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان لوداب توزیع شده است.

بخشدار لوداب همچنین از ادامه روند حمایت از مناطق محروم خبر داد و گفت: وعده احداث یک مدرسه خیرساز در روستای دهنو نیز در دستور کار قرار دارد.

جهیزیه ۶ میلیارد تومانی برای ۱۴ زوج

مسئول بنیاد آبشار عاطفه‌ها در لوداب نیز گفت: ۱۴ بسته کامل جهیزیه به ارزش مجموع ۶ میلیارد تومان تهیه و میان زوج‌های جوان نیازمند توزیع شده است.

نرگس بکرایی افزود: این بسته‌ها شامل گاز، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، فرش، پتو، تلویزیون ال‌ای‌دی و دیگر اقلام ضروری زندگی است که با هدف حمایت از زوج‌های نیازمند و کمک به آغاز زندگی مشترک آنان تهیه شده است.

وی با بیان اینکه مددجویان پیش از این شناسایی شده‌اند، اضافه کرد: هدف اصلی این مجموعه، خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند و مردم مناطق سخت گذر است.