توزیع ۱۴ جهیزیه و ۱۰۰۱ بسته آموزشی میان نیازمندان لوداب
همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۱۴ جهیزیه و ۱۰۰۱ بسته آموزشی و لوازم خانگی به ارزش ۶ میلیارد تومان میان زوجها و دانشآموزان نیازمند لوداب توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در دومین برنامه خیرخواهانه بخش لوداب، ۱۴ جهیزیه به نیت ۱۴ معصوم (ع) و هزارو یک بسته آموزشی و لوازم خانگی به نیت نامهای مبارک خداوند میان خانوادههای نیازمند این بخش توزیع شد.
بخشدار لوداب گفت: در این برنامه ۱۴ جهیزیه به نیت ۱۴ معصوم (ع) میان زوجهای جوان توزیع شد و ۱۰۰۱ بسته نیز به نیت نامهای مبارک خداوند برای دانشآموزان و خانوادههای نیازمند اختصاص یافت.
سجاد معتقدی با اشاره به اجرای دو مرحله توزیع بستههای معیشتی در دو ماه گذشته، بیان کرد: در مجموع هزار و ۸۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان لوداب توزیع شده است.
بخشدار لوداب همچنین از ادامه روند حمایت از مناطق محروم خبر داد و گفت: وعده احداث یک مدرسه خیرساز در روستای دهنو نیز در دستور کار قرار دارد.
جهیزیه ۶ میلیارد تومانی برای ۱۴ زوج
مسئول بنیاد آبشار عاطفهها در لوداب نیز گفت: ۱۴ بسته کامل جهیزیه به ارزش مجموع ۶ میلیارد تومان تهیه و میان زوجهای جوان نیازمند توزیع شده است.
نرگس بکرایی افزود: این بستهها شامل گاز، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، فرش، پتو، تلویزیون الایدی و دیگر اقلام ضروری زندگی است که با هدف حمایت از زوجهای نیازمند و کمک به آغاز زندگی مشترک آنان تهیه شده است.
وی با بیان اینکه مددجویان پیش از این شناسایی شدهاند، اضافه کرد: هدف اصلی این مجموعه، خدمترسانی به خانوادههای نیازمند و مردم مناطق سخت گذر است.
در این برنامه همچنین از اقدامات خیرخواهانه بنیاد آبشار عاطفهها در بخش لوداب تقدیر شد.