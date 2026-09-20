فعالیت اتاق اطلاع‌رسانی اسناد دیداری و شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پس از وقفه‌ای در ارائه خدمات، از سر گرفته شد و این اتاق آماده پذیرش پژوهشگران و ارائه منابع صوتی، تصویری و متن مصاحبه‌های تاریخ شفاهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فعالیت اتاق اطلاع‌رسانی اسناد دیداری و شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پس از وقفه‌ای در ارائه خدمات، از سر گرفته شد و این اتاق آماده پذیرش پژوهشگران و ارائه منابع صوتی، تصویری و متن مصاحبه‌های تاریخ شفاهی است. این اتاق در طبقه اول ساختمان اسناد ملی، اتاق ۱۱ قرار دارد و از ساعت ۷ تا ۱۳ روز‌های شنبه تا چهارشنبه به مراجعان خدمات ارائه می‌دهد. استفاده از خدمات آن برای همه گروه‌های متقاضی امکان‌پذیر است و برای ثبت درخواست، ارائه مدرک خاصی ضرورت ندارد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به اداره اطلاع‌رسانی اسناد دیداری و شنیداری در اداره‌کل خدمات آرشیوی، فرم درخواست دسترسی به منابع را تکمیل کنند. منابع در مدت چند روز آماده می‌شود و پس از آماده‌سازی، برای مراجعه و استفاده از آنها با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.

منابع قابل استفاده در این اتاق شامل آثار صوتی و تصویری و متن مصاحبه‌های تاریخ شفاهی است. ارائه خدمات و استفاده از منابع فقط در محل اتاق اطلاع‌رسانی اسناد دیداری و شنیداری انجام می‌شود. این اتاق به رایانه، هدفون و متن مصاحبه‌ها مجهز است و مراجعان می‌توانند از متون تاریخ شفاهی یادداشت‌برداری کنند.

اداره اطلاع‌رسانی اسناد دیداری و شنیداری امکان تکثیر یا تحویل نسخه‌ای از منابع متنی، صوتی و تصویری را ندارد. ارائه خدمات این اتاق رایگان است و تنها درخواست‌های مربوط به عکس، مطابق تعرفه مصوب، مشمول هزینه خواهد بود. استفاده از منابع نیز باید با رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان، حریم خصوصی راویان و اصول استناد و ارجاع انجام شود.

سابقه راه‌اندازی اتاق اطلاع‌رسانی اسناد دیداری و شنیداری به دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد. فعالیت این اتاق برای مدتی به‌دلیل شرایط پیش‌آمده متوقف شده بود و اکنون با پیگیری‌های انجام‌شده و فراهم‌شدن شرایط لازم، از سر گرفته شده است. این اتاق با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع دیداری و شنیداری، ساماندهی ارائه خدمات و بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع تاریخ شفاهی فعالیت می‌کند.