به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم‌مقام کمیته امداد استان اصفهان گفت: این اقلام با ۱۱ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان هزینه و با مساعدت خیران تهیه و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است.

نبی‌اله اله‌دادی افزود: این اقلام شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، فرش، کولر، بخاری، آبگرمکن و سایر ملزومات ضروری زندگی بوده که متناسب با نیاز خانواده‌ها و براساس شناسایی مددکاران این نهاد در اختیار آنان قرار گرفته است

به گفته وی کمک به تامین لوازم ضروری زندگی، علاوه بر پاسخگویی به یکی از نیاز‌های اساسی خانواده‌ها، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی آنان است و کمیته امداد استان اصفهان در کنار خیران و نیکوکاران، حمایت از خانوار‌های نیازمند و رفع نیاز‌های ضروری آنان را با جدیت دنبال می‌کند.