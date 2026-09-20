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رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح مهمترین اقدامات و اصلاحات انجامشده در حوزه تجارت خارجی، تاکید کرد: رویکرد تجارت خارجی باید به سمت فتح بازارهای جدید و توسعه صادرات معطوف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دهقان دهنوی درنشست رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که با حضور وزیر صمت برگزار شد، راهاندازی معاملات مستقیم ارز صادرکننده و واردکننده و اجرای سهمیه مازاد صادراتی را از جمله اقدامات مهم در ۲ سال اخیر برشمرد و گفت: صادرکنندگان میتوانند متناسب با صادرات خود از ظرفیت واردات استفاده کنند و در کالاهای گروه دوم نیز امکان توافق مستقیم صادرکننده و واردکننده بر سر نرخ ارز نیز فراهم شده است.
وی همچنین از پیگیری تسهیل استفاده از کوتاژهای صادراتی قدیمی، ترخیص کالا با ضمانتنامه و کاهش سپرده واردکنندگان در برخی موارد خبر داد و افزود: فرآیند تخصیص ارز در وزارت صمت نیز تا حد امکان به صورت سیستمی انجام میشود تا اعمال سلیقه در اولویتبندی به شکل فزایندهای تقلیل پیدا کند.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت حمایت از صادرات و صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: پیشنهاد دادیم تعهد ارزی تا سقف ۶۰ درصد برای بخشهایی مانند محصولات کشاورزی که ساختار هزینهای متفاوتی دارند ایجاد شود.
به گفته معاون وزیر صمت؛ استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یکی از مهمترین مشوقهای مورد مطالبه است که پرداخت بهموقع این مبلغ میتواند انگیزه برای صادرات را دوچندان کند.
دهقاندهنوی همچنین از پیگیری کاهش یا لغو برخی عوارض صادراتی برای جبران افزایش هزینههای حملونقل خبر داد و گفت: رویکرد مقررات بازگشت ارز نیز باید از تنبیهی به تشویقی تغییر کند؛ بهگونهای که صادرکنندگان متعهد، از تسهیلات و امکانات بیشتری برخوردار شوند.
وی فعال شدن مثلث ادارات صمت استانها، استانداری و اتاق بازرگانی را یکی از محورهای مهم دیپلماسی تجاری در استانها عنوان کرد و گفت: این ظرفیت میتواند زمینه حضور هدفمند استانها در بازارهای خارجی و توسعه صادرات را فراهم کند.
دهقاندهنوی آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران، برای تقویت رایزنیهای تجاری با مشارکت بخش خصوصی را اعلام کرد و افزود: استفاده از ظرفیت نیروهای بخش خصوصی در نمایندگیهای تجاری میتواند به تقویت دیپلماسی تجاری و پشتیبانی موثرتر از صادرکنندگان در بازارهای هدف منجر شود.