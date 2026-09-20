به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید وحید موسویان، دادستان مرکز استان از بررسی مشکلات کشتارگاه صنعتی سپیدمرغ یاسوج در نشست ستاد قضایی رفع موانع تولید خبر داد و گفت: مسائل این واحد تولیدی در حضور اعضای ستاد بررسی شد.

موسویان افزود: کشتارگاه صنعتی سپیدمرغ یاسوج به عنوان یکی از ۲ واحد کشتار مرغ فعال در این شهر، در دوازدهمین نشست ستاد قضایی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی مردم اضافه کرد: کیفیت و سلامت محصولات تولیدی این کشتارگاه از موضوعات مهم مطرح شده در نشست بود و مورد توجه اعضای ستاد قرار گرفت.

موسویان گفت: هدف این کمیته کمک قانونی به رفع موانع تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران این واحد تولیدی است و پیگیری مسائل مطرح شده در چارچوب قانون انجام می‌شود.

وی بیان کرد: وضعیت تصفیه‌خانه، جلوگیری از خطرات زیست‌محیطی، سلامت بسته‌بندی و رعایت استانداردهای بهداشتی و صنعتی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این نشست بود.

دادستان یاسوج بیان کرد: ضرورت پیش‌سرد کردن مرغ‌های کشتارشده پیش از توزیع و مصرف برای جلوگیری از وجود خونابه در مرغ ذبح‌شده، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.