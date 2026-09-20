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مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان گفت: درهفته دفاع مقدس امسال با شعار لبیک یا خامنهای، ۵ هزار و ۳۰۰ برنامه در سطح استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سرهنگ وحید فخرالدین افزود: از مهمترین برنامه ها، برگزاری هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در حسینیه ثارالله در ۳۱ شهوریور ساعت ۸ صبح برگزار میشود.
او ادامه داد: اول مهر همراه با بازگشایی مدارس نواختن زنگ ایثار و مقاومت در سطح مدارس استان برنامه ریزی شده است.
سرهنگ فخرالدین تصریح کرد: عطر افشانی گلزار مطهر شهدا در روز پنجشنبه ۲ مهرماه پیش بینی شده است و همچنین در نماز جمعه باشکوه این هفته، اعزام فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و همه آحاد مردم استان را در مجموعه نماز جمعههای استان خواهیم داشت.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان گفت: برنامههای رادیویی و تلویزیونی ویژه دفاع مقدس در طی هفته پخش خواهد شد و همچنین دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم در برنامههای این هفته پیش بینی شده است.
او با بیان اینکه میزهای خدمت دستگاههای اجرایی نیز برگزار خواهد شد افزود: به مناسبت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، از ۴۶ عنوان کتاب چاپ شده در سال ۱۴۰۵ رونمایی خواهد شد.