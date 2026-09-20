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حجتالاسلام والمسلمین میرجلیلی، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان یزد، از برگزاری مرحله مقدماتی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف و امور خیریه در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مسابقات که همزمان با سایر استانهای کشور برگزار شده، در روزهای پنجشنبه و جمعه در استان یزد برگزار گردید.
حجتالاسلام میرجلیلی در این خصوص اظهار داشت: در این مرحله از مسابقات، ۲۰ نفر از برادران و خواهران که در مرحله استانی موفق به کسب امتیاز شده بودند، در مرحله مقدماتی حضور یافتند.
وی همچنین افزود: که علاوه بر قاریان و حافظان، گروههای همخوانی و مدیحسرایی مردان و زنان نیز در این دوره مشارکت فعال داشتند. طبق برنامهریزی صورت گرفته، آثار شرکتکنندگان ضبط و جهت ارزیابی نهایی به مرکز ارسال خواهد شد.
بر اساس اعلام این اداره، نفرات برتر که در این مرحله برگزیده شوند، جهت حضور در مرحله نهایی مسابقات که به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان برگزار میشود، اعزام خواهند شد