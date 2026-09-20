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بخشدار دشتسر آمل از پیشبینی تولید بیش از ۸۸ هزار تن شلتوک برنج در کشت نخست و دوم در این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یونس حیدری، بخشدار دشتسر آمل گفت: حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این بخش زیر کشت محصولات مختلف قرار دارد که بخش عمده آن به برنج و انواع سبزیجات اختصاص دارد.
وی افزود: در کشت نخست برنج، حدود ۵۹ هزار و ۲۰۰ تن شلتوک تولید شد و در کشت دوم نیز ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی به ارقام زودرس اختصاص یافته که پیشبینی میشود ۲۹ هزار و ۲۰۰ تن شلتوک از این سطح برداشت شود.
بخشدار دشتسر آمل با اشاره به تنوع تولیدات کشاورزی در این بخش گفت: حدود ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی به کشت انواع سبزیجات و یک هزار و ۲۰۰ هکتار نیز برای تولید شبدر و دیگر محصولات علوفهای اختصاص مییابد.
حیدری با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان افزود: از مسئولان انتظار میرود با تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی، سوخت ماشینآلات، سموم و کودهای شیمیایی، از کشاورزان حمایت کنند تا تولیدکنندگان با خیالی آسوده به فعالیت و تولید ادامه دهند