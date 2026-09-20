قضاوت تیم داوری ایران در لیگ فوتبال نخبگان آسیا
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد دیدار دو تیم کونگ آن نوی (ویتنام) و کاشیما آنتلرز (ژاپن) را قضاوت میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بازی دو تیم کونگ آن نوی (ویتنام) و کاشیما آنتلرز (ژاپن) از هفته دوم لیگ نخبگان (منطقه شرق آسیا) روز سه شنبه ۲۱ مهر در حالی برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری از ایران قضاوت این بازی را برعهده دارد.
تیم داوری این مسابقه به شرح زیر است:
داور: موعود بنیادی فرد
کمک ها: فرهاد مروجی و بهمن عبدالهی
داور چهارم: پیام حیدری
نماینده مسابقه از مالزی و ناظر داوری از سنگاپور انتخاب شده است.