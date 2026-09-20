پخش زنده
امروز: -
در مراسم بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، از «مدافعان دانایی» و دو دانشآموز نیکوکار تجلیل و قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزاری شد، از خیرانی که در بازسازی مدارس آسیبدیده مشارکت داشتند با عنوان «مدافعان دانایی» تجلیل شد.
در این مراسم، به پاس مشارکت خیران در بازسازی و آمادهسازی مدارس آسیبدیده، لوح ویژهای از طرف وزیر آموزش و پرورش اهدا شد. همچنین در بخش دیگری از این مراسم، از امیرعباس عسکری، جانباز دانشآموز جنگ رمضان و نیایش امیرپرستزاده که جایزه ۵۰ میلیون تومانی خود را به پویش «فرشتگان میناب» برای بازسازی مدارس آسیبدیده اهدا کرده بود، بهصورت ویژه قدردانی شد. تجلیل از این دانشآموزان در کنار خیران مدرسهساز، جلوهای از مشارکت نسلهای مختلف در حمایت از آموزش و بازسازی فضاهای آموزشی آسیبدیده بود.