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دو فیلم سینمایی با روایتهای متفاوت؛ «اخت الرضا» در شب وفات حضرت معصومه (س) و «کراکن» با دوبله فارسی، از شبکههای نمایش و سه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با شب وفات حضرت معصومه (س)، فیلم سینمایی «اخت الرضا» دوشنبه ۳۰ شهریور ماه از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی، داستان سفر حضرت معصومه (س) از مدینه تا قم و وقایع تاریخی همزمان با آن و توطئههای مأمون را به تصویر میکشد.
این فیلم که با مشارکت آستان مقدس حضرت معصومه (س) تهیه شده است، دوشنبه، ۳۰ شهریور ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
همچنین ، فیلم سینمایی «کراکن»، در گونه اکشن، درام، فانتزی و ترسناک محصول نروژ، با گویندگی ۲۹ نفر از صداپیشگان، دوبله و آماده پخش از شبکه سه سیما شده است.
این فیلم درباره یوهانه برگه، زیستشناس دریایی جوانی است که در جریان تحقیق درباره حوادث مرموز یک آبدره نروژی، با بیدار شدن هیولای افسانهای کراکن روبهرو میشود و سرانجام با فدا کردن جان خود، مردم منطقه را از نابودی نجات میدهد.
این اثر سینمایی بر اهمیت شجاعت، مسئولیتپذیری و فداکاری تأکید دارد و قرار است پس از طی شدن مراحل فنی، از شبکه سه پخش شود.