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جانشین فرمانده پلیس راه مهاباد گفت: ۲۹ نفر در تصادفات رانندگی شش ماهه نخست امسال در حوزه استحفاظی پلیس راه مهاباد جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرهنگ صادق جعفرنوهسیاصل در نشست شورای ترافیک مهاباد با اعلام این خبر افزود: در مدت مشابه سال گذشته این آمار ۳۱ نفر بود که ۶ و نیم درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش دو نفری جانباختگان، همچنان جان باختن ۲۹ نفر در حوادث رانندگی، ضرورت تداوم اقدامات ایمنسازی و کاهش نقاط حادثهخیز را نشان میدهد.
به گفته جانشین فرمانده پلیس راه مهاباد، محورهای مهاباد ـ ارومیه، مهاباد ـ میاندوآب و محور برهان را از جمله محورهای اصلی وقوع تصادفات در حوزه استحفاظی پلیس راه مهاباد است.
رئیس پلیس راهور مهاباد هم در این نشست گفت: در شش ماهه نخست پارسال ۳۱۳ فقره تصادف جرحی در حوزه مورد بررسی ثبت شده که این تعداد در مدت مشابه امسال به ۲۹۷ مورد رسیده و پنج درصد کاهش داشته است.
سرهنگ حمید بختیاریان افزود: تعداد تصادفات خسارتی از ۸۸۴ مورد در سال گذشته، امسال به ۳۶۸ مورد کاهش یافته که کاهش ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
در ادامه جلسه، بلوار ۹ دی بهعنوان یکی از نقاط نیازمند توجه بیشتر در زمینه کنترل تصادفات مطرح و بر ضرورت نصب دوربین کنترل سرعت برای نظارت بر سرعت خودروها تأکید شد.