به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرهنگ صادق جعفرنوه‌سی‌اصل در نشست شورای ترافیک مهاباد با اعلام این خبر افزود: در مدت مشابه سال گذشته این آمار ۳۱ نفر بود که ۶ و نیم درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش دو نفری جانباختگان، همچنان جان باختن ۲۹ نفر در حوادث رانندگی، ضرورت تداوم اقدامات ایمن‌سازی و کاهش نقاط حادثه‌خیز را نشان می‌دهد.

به گفته جانشین فرمانده پلیس راه مهاباد، محور‌های مهاباد ـ ارومیه، مهاباد ـ میاندوآب و محور برهان را از جمله محور‌های اصلی وقوع تصادفات در حوزه استحفاظی پلیس راه مهاباد است.

رئیس پلیس راهور مهاباد هم در این نشست گفت: در شش ماهه نخست پارسال ۳۱۳ فقره تصادف جرحی در حوزه مورد بررسی ثبت شده که این تعداد در مدت مشابه امسال به ۲۹۷ مورد رسیده و پنج درصد کاهش داشته است.

سرهنگ حمید بختیاریان افزود: تعداد تصادفات خسارتی از ۸۸۴ مورد در سال گذشته، امسال به ۳۶۸ مورد کاهش یافته که کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در ادامه جلسه، بلوار ۹ دی به‌عنوان یکی از نقاط نیازمند توجه بیشتر در زمینه کنترل تصادفات مطرح و بر ضرورت نصب دوربین کنترل سرعت برای نظارت بر سرعت خودرو‌ها تأکید شد.