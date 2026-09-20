به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علی سبحانی گفت: براساس این طرح از اول مهر گشت‌های انتظامی و پلیس راهور در تمامی معابر شهرستان به ویژه مسیر‌های اطراف مدارس به گشت زنی می‌پردازند تا یک فضای مناسب و امن و آرام برای دانش آموزان، اولیا و مربیان فراهم شود.

وی اجرای طرح پویش انشای دانش آموزی با موضوع پلیس قهرمان من، طرح همیاران پلیس، طرح پلیس یار مدرسه، فرهنگ یاران ترافیک و برپایی همایش کلاهی برای زندگی ویژه نوجوانان پسر مقطع متوسطه را از دیگر برنامه‌های این فرماندهی با همکاری اداره آموزش وپرورش شهرستان عنوان کرد.