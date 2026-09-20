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نماینده ولیفقیه در استان آذربایجان شرقی ایستادگی در برابر دشمنان و وحدت و همدلی را رمز عبور از شرایط سخت کنونی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس و فرماندهان نیروهای مسلح استان با وی، در آستانه هفته دفاع مقدس با اشاره به تجربه هشت سال جنگ تحمیلی افزود: ملت ایران در آن دوران با دست خالی ایستادگی کرد و به پیروزی رسید و امروز نیز باید با حفظ روحیه مقاومت و بدون ترس در برابر تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد.
وی با اشاره به حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در شرایط مذاکره اظهار کرد: دشمن حتی در زمان مذاکره نیز دست از تهدید و حمله برنداشت و جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی است که در برابر زیادهخواهیهای آمریکای جهانخوار ایستاده است.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین با تأکید بر لزوم آمادگی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح برای دفاع از نظام و کشور آماده جانفشانی هستند و مردم نیز با درک شرایط، باید با حفظ وحدت و انسجام در کنار یکدیگر باشند.
وی با بیان اینکه جبهه حق و باطل همواره در طول تاریخ در برابر یکدیگر قرار داشتهاند افزود: همانگونه که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با وجود دست خالی ایستادگی کرد و پیروز شد، امروز نیز باید با تکیه بر ایمان، شجاعت و ایمان به وعده الهی در برابر تهدیدها ایستادگی کنیم.
امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: مردم ایران شرایط کشور را به خوبی درک میکنند و امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز داریم؛ نیروهای مسلح نیز آمادهاند برای دفاع از کشور و نظام، جانفشانی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل خاطرنشان کرد: با ایمان به تحقق حتمی وعده الهی و حفظ یکپارچگی، میتوان از شرایط سخت عبور کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجانشرقی نیز در این دیدار از اجرای هزار و ۲۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس، مهمانی لالهها و حضور در گلزار شهدا، سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس پیش از خطبههای نماز جمعه در سراسر استان و دیدار با خانوادههای معظم شهدا و نواختن زنگ ایثار در مدارس استان از مهمترین برنامههای این هفته است.
سردار مسعود باقرینژاد افزود: برگزاری ویژهبرنامههای تلویزیونی و برنامههای فرهنگی و تبیینی متنوع در نقاط مختلف استان نیز برای گرامیداشت حماسه دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان پیشبینی شده است.
وی با تا کید بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل جوان گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی حماسهآفرینی رزمندگان و شهدا و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده است و باید با اجرای برنامههای فرهنگی و مردمی، یاد و نام شهدا را زنده نگه داشت.
فرمانده قرارگاه منطقهای عاشورا نیز در این دیدار، گفتمان دفاع مقدس را ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: همراهی و تبعیت از امام و رهبر شهید انقلاب در دوران دفاع مقدس، نقش مهمی در شکلگیری وحدت و انسجام رزمندگان داشت.
سردار جلیل بابازاده با اشاره به عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر افزود: وحدت کلمه و یکپارچگی ملت و رزمندگان از عوامل اصلی پیروزی در این عملیات بود؛ چرا که با وجود محدودیت در امکانات و تجهیزات، با توکل به خدا و تکیه بر وحدت و انسجام توانستیم بر دشمن پیروز شویم.
فرمانده قرارگاه منطقهای عاشورا با بیان اینکه امروز نیز در برابر دو قدرت بزرگ جهانی قرار داریم گفت: با وجود شرایط جنگی کنونی، کشور در آرامش و امنیت قرار دارد و این آرامش نتیجه تلاش و فداکاری نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران است.
سردار بابازاده با تاکید برحفظ جایگاه شهدا در جامعه افزود: نباید نام و یاد شهدا و حماسه هشت سال دفاع شرافتمندانه فراموش شود و اجازه داد فرهنگ دفاع مقدس کمرنگ شود؛ چرا که گفتمان دفاع مقدس، فرهنگ ولایت، ایثار، مقاومت و وحدت را در خود نهفته دارد و باید این ارزشها به نسلهای آینده منتقل شود.