رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور،مدرسه‌سازی را کاری برخاسته از دل دانست و گفت: امسال خیرین مدرسه‌ساز ۱۳ همت تعهد برای ساخت و توسعه مدارس داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا شاه‌حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، در آیین بهره‌برداری از مدارس آسیب‌دیده در جنگ با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی گفت: امسال خیرین مدرسه‌ساز ۱۳ همت تعهد برای ساخت و توسعه مدارس داشته‌اند.

وی مدرسه‌سازی را کاری برخاسته از دل دانست و اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت به بشریت خدمت می‌کند و خیرین نیز با حمایت از ساخت فضا‌های آموزشی، در حقیقت به بشریت خدمت می‌کنند.

شاه‌حسینی با تأکید بر اهمیت مشارکت و فداکاری در مسیر آموزش و پرورش افزود: مال مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، جان دادن و وقت گذاشتن برای آموزش و پرورش است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور ادامه داد: خیرین در حوزه آموزش تخصص مستقیم ندارند و در این بخش دخالتی نمی‌کنند، اما در زمینه ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی، خود را مانند سربازانی آماده خدمت می‌دانند و در این مسیر در کنار آموزش و پرورش حضور دارند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در آیین بهره‌برداری همزمان از مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم با اشاره به نقش خیرین در بازسازی فضا‌های آموزشی گفت: در فرآیند بازسازی مدارس آسیب‌دیده، حتی یک ریال از کمک‌های دولت استفاده نکردیم و تمام هزینه‌ها را خیرین تقبل کردند.

وی افزود: در جریان جنگ، ۱۵۰۷ فضای آموزشی مورد اصابت قرار گرفت که از این تعداد، ۱۲۸۸ مدرسه دچار آسیب شدند و ۱۶ مدرسه به‌طور کامل تخریب شدند.

محمدی افزود: از میان ۱۶ مدرسه‌ای که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، ۶ مدرسه مقاوم‌سازی شده و اقدامات لازم برای بازسازی و آماده‌سازی آنها در حال انجام است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به پراکندگی مدارس آسیب‌دیده گفت: این مدارس در استان‌های تهران، هرمزگان، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و فارس قرار دارند.

حمیدرضاخان محمدی میزان برآورد اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این مدارس را ۳.۷ همت اعلام کرد و گفت: در قالب پویش «فرشتگان میناب»، برای بازسازی دو مدرسه در میناب ۱۵۰ میلیارد تومان جمع‌آوری شده و مردم در این امر مشارکت گسترده‌ای داشته‌اند.

وی با تقدیر از خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: خیرین در بازسازی مدارس پس از جنگ سنگ تمام گذاشتند و علاوه بر تعهدات قبلی خود در حوزه مدرسه‌سازی، در بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ نیز مشارکت کردند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: در این مسیر، دفاتر مراجع تقلید، نهاد‌های مذهبی، متولیان اماکن متبرکه از جمله آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دیگر مجموعه‌ها نیز خالصانه در بازسازی مدارس آسیب‌دیده مشارکت کردند.