به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور ویژه قضایی برای پاکسازی، ساماندهی و تعیین تکلیف محل انباشت زباله در بخش لاریجان حداکثر ظرف ۷۲ ساعت خبر داد.

عباس پوریانی گفت: در پی گزارش‌های دریافتی درباره وضعیت نامناسب انباشت و تفکیک غیربهداشتی و غیراصولی زباله در یکی از مناطق بخش لاریجان، رئیس حوزه قضایی لاریجان با حضور میدانی در محل، وضعیت موجود را بررسی و دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.

وی افزود: دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف محل اقدام و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: نحوه جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند و همچنین آثار احتمالی انباشت زباله بر محیط زیست، منابع آبی و سلامت عمومی منطقه باید از سوی دستگاه‌های مسئول به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع نواقص موجود اقدام شود.

پوریانی افزود: دستگاه قضایی موضوع را تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف کامل وضعیت موجود پیگیری خواهد کرد و دستگاه‌های متولی موظفند در مهلت مقرر دستورات صادرشده را اجرا کنند.

وی تأکید کرد: حفظ سلامت مردم، صیانت از محیط زیست و تأمین حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در صورت احراز ترک فعل یا کوتاهی دستگاه‌های مسئول، موضوع مطابق مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد.